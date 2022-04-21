Москва, , 11:34 — REGNUM Кредиты в России будут становиться доступнее по мере снижения инфляции. Об этом 21 апреля заявила глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина в ходе отчета в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кредит 401(K) 2012

По словам главы Банка России, финансовые организации не заинтересованы в выдаче займов, процент по которым ниже показателя инфляции. Поэтому искусственное снижение ключевой ставки едва ли сделает кредиты более доступными для населения и бизнеса.

«Кредит будет доступен, когда будет снижаться инфляция. Даже если мы искусственно снизим ключевую ставку, банки всё равно будут ориентироваться на то, чтобы кредиты, которые они дают возместят хотя бы инфляцию. Поэтому они будут ориентироваться на инфляцию в этом случае. Если инфляция будет высокой – кредиты будут недоступны», — сказала Набиуллина.

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