Донецк, 21 апреля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. За последние сутки в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) украинские вооруженные формирования потеряли убитыми 57 человек. Об этом 21 апреля сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своем телеграм-канале.

Цуканов М.В Флаг ДНР

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 57 украинских националистов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за это же время войска ДНР уничтожили одну огневую позицию миномёта калибра 120 мм, один танк, одну БМП и два бронетранспортера киевских боевиков. При этом отмечается, что были захвачены одна БМП и два бронетранспортера ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики обстреляли с применением реактивных систем залпового огня «Град» населённые пункты Минеральное и Ясиноватая в ДНР.