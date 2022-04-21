Ростов-на-Дону, 21 апреля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 174 человека, выписаны с выздоровлением 337 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 21 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Наибольшее число заражений коронавирусом подтверждено в Ростове-на-Дону (37), Таганроге (12) и Шахтах (11). Чуть более 24% носителей инфекции – люди старше 66 лет, 10,3% — дети.

Справиться с COVID-19 не смогли ещё 86-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 62 до 84 лет.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 371 389 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 357 843 человека. Жертвами COVID-19 стали 10 846 пациентов.