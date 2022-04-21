Анадырь, 21 апреля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Анадыре в квартире 19 апреля обнаружен труп 14-летнего подростка, проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУСК РФ по Чукотскому автономному округу.

Sledcom.ru Следователь

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Подробности следствия не разглашаются, идут проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, проводится судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Викуловском районе Тюменской области в реке обнаружено тело подростка, пропавшего в ноябре прошлого года.