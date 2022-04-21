* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:31 — REGNUM Агенты «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) высекли семерых мужчин за различные преступления. В заявлении Верховного суда талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорится, что мужчины признали себя виновными, и суд приговорил каждого к 35 ударам плетью.

П.О.Ковалевский. Порка. 1880

По имеющейся информации, эти люди были наказаны по разным причинам, включая распитие и продажу алкоголя, а также угон автомобилей.

«Это первый случай с момента создания Исламского Эмирата в Афганистане, когда суд вынес такое решение в соответствии с исламским правом», — сказал агентству «Франс Пресс» Абдул Басир Машъал, высокопоставленный судебный чиновник движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пятеро из этих мужчин также были приговорены к шести месяцам тюремного заключения.

Помимо порки, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при своём прошлом правлении проводили публичные казни, в частности, виновных забрасывали камнями и отсекали им конечности, но пока неясно, возобновят ли они официально подобные экзекуции.