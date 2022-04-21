Сеул, 21 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 1020 человек. Об этом 21 апреля сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 21 апреля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 015 996 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,7%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 1099 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 530 425 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,8%.

«Бустерную» дозу получили 9038 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 033 722 человека.

Четвертую дозу вакцины получили 62 958 человек. В общей сложности четвертую дозу получили 611 906 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 90 867 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 16 674 045.

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