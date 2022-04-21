Москва, 21 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Суд в Москве оштрафовал американскую компанию Google на 4 млн рублей за распространение недостоверных данных о погибших в ходе спецоперации на Украине.

Shawn Collins Google

«Суд признал виновным Google в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ… Назначено наказание в виде штрафа в размере 4 миллионов рублей», — цитирует судью РИА Новости.

Протокол был составлен за распространение в YouTube видеороликов со сведениями о потерях Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине и о жертвах среди мирного населения.