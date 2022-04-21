Якутск, 21 апреля 2022, 11:42 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству республики определить логистику поставок и найти партнёров, которые будут поставлять товары, аналогичные попавшим под санкции. За результат этой работы члены правительства будут нести персональную ответственность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля в пресс-службе ведомства.
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Цель — помочь компаниям региона в поиске новых поставщиков. В правительство поступило 43 таких обращения, по 27 из них проблемы решены. В целом на заседании исполнительного органа констатировали действенность мер поддержки экономики, которые начали реализовывать в регионе, и одобрили введение на федеральном уровне нового пакета.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее он заявил, что рост цен на стройматериалы из-за санкционного давления может стать причиной неисполнения государственных контрактов и заморозки строек в Якутии. Чтобы эти риски не сбылись, в республике предпринят ряд мер, заверил глава республики.