Якутск, 21 апреля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству республики определить логистику поставок и найти партнёров, которые будут поставлять товары, аналогичные попавшим под санкции. За результат этой работы члены правительства будут нести персональную ответственность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля в пресс-службе ведомства.

Peggy Marco Рост экономики

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Цель — помочь компаниям региона в поиске новых поставщиков. В правительство поступило 43 таких обращения, по 27 из них проблемы решены. В целом на заседании исполнительного органа констатировали действенность мер поддержки экономики, которые начали реализовывать в регионе, и одобрили введение на федеральном уровне нового пакета.

«Те, решения, которые были приняты ранее по поддержке экономики, принесли неплохие показатели в ряде отраслей, в том числе в строительстве, промышленности. Показатели республики за этот март лучше аналогичного периода в прошлом году. Вместе с тем, мы должны быть готовы к различным сценариям и принимать решения быстро», — сказал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он заявил, что рост цен на стройматериалы из-за санкционного давления может стать причиной неисполнения государственных контрактов и заморозки строек в Якутии. Чтобы эти риски не сбылись, в республике предпринят ряд мер, заверил глава республики.