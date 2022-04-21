Астрахань, 21 апреля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Астраханской области директор фирмы подозревается в невыплате заработной платы 42 работникам, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Цитата из м/ф «Приключения поросенка Фунтика». реж. Анатолий Солин. 1986-1988. СССР Деньги

По версии следствия, директор ООО «Сан Лайт-Астрахань», осуществляющего деятельность в сфере перевозок, с января по ноябрь 2021 года не выплачивал заработную плату свыше двух месяцев 42 работникам. Задолженность составила более 1,2 миллиона рублей, хотя в это время в кассе и на расчетных счетах фирмы имелась необходимая сумма.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.