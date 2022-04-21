Ярославль, , 12:42 — REGNUM 19 апреля на заседании Ярославской областной думы депутат от ЛДПР Андрей Потапов предложил врио губернатора Михаилу Евраеву увековечить память Владимира Жириновского, например, назвав его именем одну из улиц Ярославля. ИА REGNUM провело опрос среди своих читателей, попросив оценить инициативу депутата. Вопрос был сформулирован следующим образом: «Ярославские депутаты от ЛДПР предложили увековечить память Владимира Жириновского. Как вы полагаете, стоит ли это делать и как?»

Владимир Жириновский Государственная дума

Большая часть участников опроса полагает, что если и нужно увековечивать память о Владимире Вольфовиче Жириновском, то делать это нужно не в Ярославской области. Таково мнение 67% участников опроса. Соответственно треть респондентов (33%) считают, что в какой-либо форме имя Жириновского можно вписать в облик Ярославля.

Четыре процента от числа проголосовавших предлагают переименовать в честь скончавшегося политика одну из улиц города, 6% — парк или сквер. Примечательна позиция 11% ярославцев, которые считают, что переименование чего-либо – порочная практика, имя Жириновского лучше присвоить какой-нибудь новой улице. Ещё 4% полагают, что имя лидера ЛДПР должно быть увековечено в названии общественного или политического учреждения. 8% считают, что это надо сделать каким-то иным образом.

Опрос проводился с помощью технических возможностей Telegram. В опросе приняло участие более 800 человек.