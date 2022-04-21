Бухарест, , 11:28 — REGNUM Правительство Румынии намерено взыскать долги с нескольких десятков государств, предоставленные официальным Бухарестом во времена руководства румынского коммунистического лидера Николае Чаушеску. Об этом 21 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным министерства финансов Румынии, на данный момент общая сумма указанных займов превышает $550 млн. Наибольший долг перед Румынией имеет Ирак ($300 млн).

Согласно официальной информации, в обозримом будущем Бухарест потребует немедленной выплаты предоставленных средств и процентов по ним от Республики Конго (Браззавиль), Мозамбика, Гвинеи и Северной Кореи. Кроме того, румынские власти готовят документы в международные юридические структуры относительно возвращения кредитов, предоставленных Судану, Ливии, Нигерии, ЦАР и Танзании.

Напомним, в период с 1964 по 1989-й годы Бухарест активно выделял деньги на развитие экономики указанных государств. При этом к 1988-му году Румыния впервые в мировой истории полностью погасила свой внешний долг.