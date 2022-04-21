Бухарест, 21 апреля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Правительство Румынии намерено взыскать долги с нескольких десятков государств, предоставленные официальным Бухарестом во времена руководства румынского коммунистического лидера Николае Чаушеску. Об этом 21 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

По данным министерства финансов Румынии, на данный момент общая сумма указанных займов превышает $550 млн. Наибольший долг перед Румынией имеет Ирак ($300 млн).

Согласно официальной информации, в обозримом будущем Бухарест потребует немедленной выплаты предоставленных средств и процентов по ним от Республики Конго (Браззавиль), Мозамбика, Гвинеи и Северной Кореи. Кроме того, румынские власти готовят документы в международные юридические структуры относительно возвращения кредитов, предоставленных Судану, Ливии, Нигерии, ЦАР и Танзании.

Напомним, в период с 1964 по 1989-й годы Бухарест активно выделял деньги на развитие экономики указанных государств. При этом к 1988-му году Румыния впервые в мировой истории полностью погасила свой внешний долг.