Тбилиси, 21 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Грузинским властям нужно добиться снижения накала между политическими силами в стране и продолжить реформы «на пути демократии». Об этом заявил помощника генерального секретаря НАТО по вызовам безопасности Джеймс Аппатурай грузинскому «Общественному телевидению».

Кукрыниксы. Разоружение по НАТО. 1979

Он прокомментировал закрытую встречу, которую провёл в Тбилиси с депутатами парламента Грузии из комитета по обороне и безопасности. Представитель НАТО отметил, что в странах Альянса настороженно относятся к этой стране из-за политической нестабильности.

«Я ожидаю, что во время Мадридского саммита правительства государств-членов НАТО еще раз подтвердят, что двери альянса открыты для Грузии», — отметил Аппатурай.

Он также запявил, что в НАТО ожидают присоединения Грузии к международному давлению на Россию.

Стоит отметить, что в Грузии на протяжении многих лет длится противостояние между правящей партией «Грузинская мечта» и утратившей власть в 2012 году партией «Единое народное движение». Члены ЕНД постоянно проводят акции протеста, их депутаты отказываются от работы в парламенте.