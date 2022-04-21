Представитель НАТО сказал, что нужно сделать в Грузии
Тбилиси, 21 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Грузинским властям нужно добиться снижения накала между политическими силами в стране и продолжить реформы «на пути демократии». Об этом заявил помощника генерального секретаря НАТО по вызовам безопасности Джеймс Аппатурай грузинскому «Общественному телевидению».
Он прокомментировал закрытую встречу, которую провёл в Тбилиси с депутатами парламента Грузии из комитета по обороне и безопасности. Представитель НАТО отметил, что в странах Альянса настороженно относятся к этой стране из-за политической нестабильности.
«Я ожидаю, что во время Мадридского саммита правительства государств-членов НАТО еще раз подтвердят, что двери альянса открыты для Грузии», — отметил Аппатурай.
Он также запявил, что в НАТО ожидают присоединения Грузии к международному давлению на Россию.
Стоит отметить, что в Грузии на протяжении многих лет длится противостояние между правящей партией «Грузинская мечта» и утратившей власть в 2012 году партией «Единое народное движение». Члены ЕНД постоянно проводят акции протеста, их депутаты отказываются от работы в парламенте.