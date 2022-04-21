Порт-о-Пренс, 21 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Гаити вновь страдает от нехватки топлива, что выражается в закрытых автозаправках и длинных очередях к тем заправкам, которые ещё продолжают работать. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гаити

По словам источника издания Le Nouvelliste, на терминале Varreux, где хранится 70% нефтепродуктов страны, в настоящее время имеется всего 16 556 баррелей дизельного топлива, 44 308 баррелей бензина и 29 223 баррелей керосина, что достаточно для снабжения внутреннего рынка в течение примерно пяти дней.

Национальная ассоциация дистрибьюторов нефтепродуктов предупредила, что на автозаправочных станциях не хватает топлива, и призвала власти принять меры для немедленного возобновления поставок.

В свою очередь, генеральный директор Управления монетизации программ содействия развитию Игнас Сен-Флёр обвинил правительство в реализации программы нормирования топлива и указал на ответственность нефтяных компаний.

Эксперты отмечают, что нынешняя ситуация является реакцией на долги, которые исполнительная власть имеет перед компаниями, однако Сен-Флер отметил, что «нефтяной сектор также должен много денег государству».

Несмотря на сохраняющиеся противоречия между правительством и частным сектором, нехватка топлива уже привела к росту цен на такие услуги, как общественный транспорт и некоторые товары первой необходимости.