Владикавказ, , 11:26 — REGNUM Северо-Кавказская студия кинохроники переходит в собственность Республики Северная Осетия. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Вопрос о передаче киностудии в собственность Северной Осетии решался в течение почти пяти лет. Ранее она являлась собственностью Министерства культуры России.

Виктор Говорков. Кино - в массы! 1946

Далее начнется работа по возвращению студии кинохроники к её основным обязанностям по освещению новостей Северного Кавказа. Об этом сообщил глава РСО-Алании Сергей Меняйло 20 апреля в своем Telegram-канале.

«Сегодня Владимир Владимирович Путин подписал указ о передаче в собственность Северной Осетии 100% акций «Творческо-производственного объединения Северо-Кавказская студия кинохроники», — написал руководитель республики.

Первоочередные задачи, стоящие перед органами власти Северной Осетии в связи с получением в собственность киностудии, заключаются в оформлении юридических вопросов. Далее будет принято решение о проекте концепции создания творческой площадки с учетом всех современных тенденций кинопроизводства, отметил Меняйло.

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