Томск, , 11:26 — REGNUM В Томской области за прошедшие сутки скончались ещё два пациента с коронавирусом. Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в регионе стали 814 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом к настоящему времени достигло 129 035. За сутки выявлено 99 новых случаев инфицирования, 38 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары.

Выздоровели после COVID-19 за сутки 197 пациентов, а всего к 21 апреля коронавирус победили 126 498 человек. Коллективный иммунитет в Томской области составил 48% — вакцинацию завершили 583,5 тыс. жителей.