Москва, 21 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Россия будет развивать расчёты в национальных валютах при торговле с дружественными странами. Об этом 21 апреля заявила глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина в ходе отчета в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Вот лекарства – значительный объем субстанций производится в дружественных нам странах, и нужно развивать с ними расчёты в национальных валютах», — сказала Набиуллина.

Вместе с тем глава ЦБ не исключила, что для импорта ряда категорий товаров необходимо будет задействовать золотовалютные резервы России.