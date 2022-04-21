Анкара, 21 апреля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Турция готова поделиться с Таджикистаном опытом по обеспечению безопасности границ и борьбе с терроризмом. Об этом говорится в коммюнике турецкого министерства национальной обороны по итогам встречи глав оборонных ведомств обеих стран.

Василий Иванов ИА REGNUM Министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо

Отмечается, что по итогам межведомственной встречи министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо подписали рамочное военное соглашение. Сотрудничество Анкары и Душанбе в области военной подготовки необходимо усилить.

«Турция готова поделиться опытом в области обеспечения безопасности границ и борьбы с терроризмом», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки спорных участков остались на границе Таджикистана и Киргизии после распада СССР. В приграничных районах время от времени возникают стычки. Протяженность этой границы превышает 980 км.

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