Москва, , 11:24 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 2928 пациентов с COVID-19, также было выявлено 8875 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 апреля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять18 110 861.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 197 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 374 368.

При этом уточняется, что на данный момент в стране17 437 610 человек вылечились от нового заболевания, 14 182 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было госпитализировано 3017 новых пациентов с COVID-19.