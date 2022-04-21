Кабул, , 11:24 — REGNUM В афганской провинции Парван грабители убили молодого человека. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийства

Инцидент произошёл ночью 21 апреля в кишлаке Хамидхейль в округе Гульбахар. Согласно источникам, молодого человека звали Ясер, и он был студентом второго курса факультета права и политологии Парванского университета.

Родственники Ясира сообщили, что вооружённые грабители представились членами движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и таким образом проникли в их дом. По их словам, после разграбления имущества, Ясер сначала был избит на глазах у младшей сестры и матери, а затем ему выстрелили в голову.

Рост преступности, особенно грабежей и похищений людей, после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вызывает серьёзную озабоченность населения во многих частях страны.