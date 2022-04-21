Ярославль, 21 апреля 2022, 11:42 — REGNUM Ямочный ремонт на дорогах в Ярославской области должен завершиться к концу июня 2022 года. Об этом на заседании комитета Яроблдумы по градостроительству рассказал директор регионального департамента дорожного хозяйства Роман Душко.
Тему поднял председатель комитета Николай Бирук.
В ответ чиновник рассказал, что по плану ремонт должны завершить к июлю. Кроме того, Роман Душко отдельно упомянул и про работы по гарантийным обязательствам. Их должны закончить до 15 июня.