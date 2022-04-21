Ярославль, 21 апреля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Ямочный ремонт на дорогах в Ярославской области должен завершиться к концу июня 2022 года. Об этом на заседании комитета Яроблдумы по градостроительству рассказал директор регионального департамента дорожного хозяйства Роман Душко.

City-yaroslavl.ru Ямочный ремонт

Тему поднял председатель комитета Николай Бирук.

«Всё-такие какие сроки, Роман Владимирович, вы нам скажете? Мы в прошлом году устанавливали в июне завершить ямочный ремонт по дорогам регионального значения. Но получилось следующее — что мы его делали и июль, и август, и сентябрь и даже в октябре. Задачу вот эту как вы видите? Чтобы наше решение совпадало с вашими возможностями», — задал вопрос депутат.

В ответ чиновник рассказал, что по плану ремонт должны завершить к июлю. Кроме того, Роман Душко отдельно упомянул и про работы по гарантийным обязательствам. Их должны закончить до 15 июня.