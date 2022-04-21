Лос-Анджелес, США, 21 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Компания Sony изменила дату выхода анимационного фильма «Человек-паука: Через вселенные 2». Об этом сообщил Deadline.

Цитата из х/ф «Человек-паук. Через вселенные». Реж. Питер Рэмзи, Боб Персичетти, Родни Ротман. 2018. США Человек-паук в новом амплуа

Релиз сиквела оригинального мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» перенесли с 7 октября 2022 года на 2 июня 2023 года. При этом выход третьей части запланирован на 29 марта 2024 года.

ИА REGNUM напоминает, что «Человек-паук: Через вселенные» рассказывает о приключениях персонажа Marvel Comics Майлза Моралеса. Анимационный фильм вышел в декабре 2018 года и собрал в прокате более $375 млн.