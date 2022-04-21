Бухарест, 21 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о намерении выделить более 450 млн леев ($100 млн) на поддержку фермеров, хозяйства которых пострадали от карантинных мер, введенных государством в связи пандемией. Об этом 21 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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«Таким образом, кабинет министров намерен внести свой посильный вклад в восстановление сельского хозяйства страны, — заявил премьер-министр Румынии Николае Чукэ. — Правительственные структуры планируют и в дальнейшем оказывать финансовую поддержку и крупным аграрным предприятиям, и небольшим фермам».

Предполагается, что соответствующие средства будут выделены из госбюджета Румынии.

Напомним, из-за указанных эпидемиологических ограничений в период с 2020-го по 2022-й годы в Румынии о своем банкротстве объявили более 1,5 тыс. фермерских структур.