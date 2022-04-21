Москва, , 11:22 — REGNUM Российско-украинские переговоры идут почти каждый день в видеоформате. Стороны обсуждают возможные договорённости по урегулированию конфликта, сообщил 21 апреля директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук.

Здание МИД России Борковский Алексей Васильевич

Речь идёт о прямых переговорах межведомственных делегаций. Обсуждения касаются урегулирования ситуации, а также будущего нейтрального, внеблокового статуса Украины и других вопросов.

«Три очных раунда состоялись в Белоруссии, которая является основной площадкой, один — в Турции. Сейчас переговоры проходят в видеоформате практически ежедневно», — сказал Полищук в интервью ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Полищук также рассказал, что пять постоянных членов Совета Безопасности ООН могут стать основными странами — гарантами для Украины.

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