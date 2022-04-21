Кострома, , 11:41 — REGNUM Жители трёх деревень в Костромском районе Костромской области пожаловались на плохое состояние грунтовой дороги. Об этом сообщает ОТРК «Русь».

Грунтовая «дорога» в Костромском районе ОТРК «Русь»

Речь идёт о трёхкилометровой дороге, соединяющей жителей Косино, Деньгино и Захарово с трассой, ведущей к Костроме. В населённых пунктах живут более 100 человек. Чтобы добраться до областного центра, людям приходится одевать болотные сапоги, наматывать цепи на колёса автомобилей. Пенсионеры беспокоятся, что в грязи может застрять «скорая помощь».

«Вот здесь я выхожу с автобуса и 3 километра иду вот по такой грязи до деревни. Последний раз шла, чуть не увязла. Пришлось обходить лесами. У нас мужички ходят вообще в болотниках пешком», — возмутилась местная жительница Галина Соколова.

«А если нам, пенсионерам, которых в деревнях не мало, вовремя не окажут медицинскую помощь? Если скорая не проедет, кто будет за это отвечать?», — добавила Лидия Мазайхина.

Власти понимают переживания селян, но заявляют о невозможности помочь им из-за бюрократических моментов. По словам главы Костромского района Елены Шиловой, дорога не значится в муниципальной собственности. При этом, в районе выявлено около 100 километров таких существующих, но не принадлежащих никому грунтовок. В дальнейшем чиновники собирают отмежевать отрезок пути и поставить его на кадастровый учёт, после чего объект официально возьмут на обслуживание. Однако, навряд ли это случится в текущем году. Сейчас выходов у жителей два – ждать просыхания земли или выполнить работы по привидению дороги в порядок своими силами.

Всего в 2022 году в области отремонтируют около 300 километров дорог, из них 200 километров — в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Для сравнения, за сезон 2021 года дорожники привели в порядок 280 километров региональных и муниципальных трасс.

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