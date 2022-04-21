Москва, , 11:21 — REGNUM Власти Московской области во время весенних полевых работ в 2022 году увеличить площадь посевных площадей масличных культур и подсолнечника, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.

Поля подсолнечника Светлана Шаповалова

Так, посевные площади масличных культур в Московской области увеличат на 4,5 тыс. га по сравнению с 2021 годом, а сев подсолнечника – на 2,4 тыс. га.

Всего в Подмосковье в 2022 году планируется произвести около 60 тыс. тонн масличных культур. Отмечается, что зависимость России от импорта семян подсолнечника составляет около 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, посевные работы на территории Подмосковья начнутся 25 апреля.

Читайте подробнее: Посевная в Подмосковье начнется 25 апреля