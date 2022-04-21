Волгоград, , 11:29 — REGNUM Фиктивный договор купли-продажи автомобиля привёл к лишению свободы жителя Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля в объединённой пресс-службе судов региона.

За решеткой Svopi.ru

В августе 2019 года волголградец принял на ответственное хранение, без права распоряжения, автомобиль своего знакомого стоимостью 869 тысяч рублей. Злоумышленник обратился к приятелю с просьбой оформить на того иномарку, подготовил фиктивный договор купли-продажи, автомобиль зарегистрировали на нового владельца. Потом обвиняемый ещё раз перепродал машину, но уже за реальные деньги, забрав их себе после сделки.

Дзержинский районный суд Волгограда приговорил мошенника к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Осуждённый взят под стражу в зале суда. Решение ещё может быть обжаловано.