Джакарта, 21 апреля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В полиции Индонезии подсчитали, что на акцию протеста 21 апреля выйдут около 1000 студентов и рабочих, сообщает CNN Indonesia.

Nathan Keirn Протест

Демонстрация пройдет у Государственного дворца и перед зданием парламента в Джакарте.

«Мы получаем данные о 800 — 1200 участниках акции протеста», — заявили в полиции Индонезии.

Жителей Индонезии также призвали избегать места массового скопления людей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо поздравил индонезийских женщин с Днём Картини.