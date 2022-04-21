В Индонезии студенты и рабочие выйдут на улицы
Джакарта, 21 апреля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В полиции Индонезии подсчитали, что на акцию протеста 21 апреля выйдут около 1000 студентов и рабочих, сообщает CNN Indonesia.
Nathan Keirn
Протест
Демонстрация пройдет у Государственного дворца и перед зданием парламента в Джакарте.
«Мы получаем данные о 800 — 1200 участниках акции протеста», — заявили в полиции Индонезии.
Жителей Индонезии также призвали избегать места массового скопления людей.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо поздравил индонезийских женщин с Днём Картини.