Суздаль, Владимирская область, , 11:19 — REGNUM В Суздале перед судом предстанет 34-летний мужчина, обвиняемый в убийстве сожительницы. Об э том сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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По версии следствия, ночью 28 февраля мужчина с женщиной вместе находились дома и употребляли спиртное. В ходе распития алкоголя они начали ссориться, мужчина «на фоне возникшей неприязни» взял нож и нанес женщине не менее трёх ударов. От полученных телесных повреждений 43-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Обвиняемый был заключен под стражу, полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Расследование завершено, дело передано в суд.