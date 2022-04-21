Ярославль, 21 апреля 2022, 11:31 — REGNUM Ярославский футбольный клуб «Шинник» должен 135 миллионов АО «Ярдормост». Займ не выплачивается с 2015 года. Об этом на заседании комитета Яроблдумы по градостроительству рассказал и. о. генерального директора фирмы Сергей Богачев.
Займ клубу предприниматель выдал ещё в 2015 году в размере 92 миллионов рублей. «Шинник» пролонгировал его каждый год, при этом деньги не выплачивались.
При этом директор отметил, что 20 апреля он разговаривал с представителями клуба. В апреле у «Шинника» закончилась лицензия, последняя игра должна быть в июле. Сейчас у клуба есть 10 дней на решение проблемы с долгом, иначе он может остаться без возможности играть в ближайший год.