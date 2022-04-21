Ярославль, 21 апреля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Ярославский футбольный клуб «Шинник» должен 135 миллионов АО «Ярдормост». Займ не выплачивается с 2015 года. Об этом на заседании комитета Яроблдумы по градостроительству рассказал и. о. генерального директора фирмы Сергей Богачев.

Shinnik.com Матч «Шинника»

Займ клубу предприниматель выдал ещё в 2015 году в размере 92 миллионов рублей. «Шинник» пролонгировал его каждый год, при этом деньги не выплачивались.

«На итог 2022 года этот займ, с учётом процентов возрос на 135 миллионов рублей. Они ко мне обращались и к врио обращались. Я отказал им пролонгацию на 2023 год. В связи с экономической ситуацией тоже предприятию необходимо эти средства, чтобы как-то вложить их и в закупку материала, и во всё остальное. Мне бы хотелось, чтобы сейчас как-то на уровне правительства помощь в погашении долгов», — сообщил Сергей Богачев.

При этом директор отметил, что 20 апреля он разговаривал с представителями клуба. В апреле у «Шинника» закончилась лицензия, последняя игра должна быть в июле. Сейчас у клуба есть 10 дней на решение проблемы с долгом, иначе он может остаться без возможности играть в ближайший год.