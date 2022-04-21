Ульяновск, , 11:18 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту подкупа сотрудника контрактной службы по осуществлению закупок. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предварительно правоохранители установили, что летом 2021 года сотрудник отдела общества «ГНЦ «НИИАР» в Димитровграде совершил покушение на незаконное получение от представителей двух коммерческих фирм 1 млн рублей и 500 тыс. рублей за содействие в победе в аукционах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 200.5 УК РФ («Покушение на подкуп работника контрактной службы»).

Ведомство проводит комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий по установлению всех лиц, которые могут быть причастны к данным действиям.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновске ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего представителя руководства местного завода. Его обвинили в подкупе на сумму 2,5 млн рублей.

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