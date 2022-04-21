Ульяновск, 21 апреля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту подкупа сотрудника контрактной службы по осуществлению закупок. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Предварительно правоохранители установили, что летом 2021 года сотрудник отдела общества «ГНЦ «НИИАР» в Димитровграде совершил покушение на незаконное получение от представителей двух коммерческих фирм 1 млн рублей и 500 тыс. рублей за содействие в победе в аукционах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 200.5 УК РФ («Покушение на подкуп работника контрактной службы»).

Ведомство проводит комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий по установлению всех лиц, которые могут быть причастны к данным действиям.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновске ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего представителя руководства местного завода. Его обвинили в подкупе на сумму 2,5 млн рублей.

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