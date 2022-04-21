Донецк, 21 апреля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли с применением реактивных систем залпового огня «Град» населённые пункты Минеральное и Ясиноватая в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 21 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM РСЗО «Град»

Отмечается, что обстрел Минерального со стороны украинских вооруженных формирований был зафиксирован в 10:45 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град».

Также указывается, что в 10:50 ВСУ обстреляли Ясиноватую, также выпустив по этому городу 10 ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее видеозапись уничтожения военной техники, вооружения и боеприпасов киевских боевиков на замаскированном аэродроме российскими расчетами реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины обнародовало Минобороны РФ.