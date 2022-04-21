Горно-Алтайск, 21 апреля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Республике Алтай по итогам 2021 года насчитывалось 75 вновь выявленных случаев активного туберкулёза. В 2020 году было выявлено 73 случая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Александр С. Басаргин Горный Алтай

«Заболеваемость среди детского населения до 17 лет — 7 случаев (в 2020 г.- 4 случая). Среди впервые-выявленных случаев туберкулеза 42,6% приходится на бациллярные формы», — отметили в ведомстве.

Для стабилизации ситуации в республике действуют план флюорографического обследования населения. В последние годы план выполняется на 100% во всех районах и по региону в целом.

При этом вакцинацию против туберкулёза (БЦЖ) прошли не все дети. Так, в 2021 году прививку по желанию родителей не получили 39 детей, в том числе 20 в Горно-Алтайске, в 2020 году — ещё десять.

«Принимаемые меры по профилактике туберкулёза и отказов от прививок против данного заболевания медицинскими работниками малоэффективны, не приносят положительных результатов, а количество отказов от прививок БЦЖ растёт с каждым днём», — констатировали в управлении.