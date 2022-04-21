Москва, , 11:15 — REGNUM Уже в обозримом будущем размер ключевой ставки в России будет снижаться. Об этом 21 апреля заявила глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина в ходе отчета в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы ЦБ, повышение размера ключевой ставки является временной мерой. Причем её снижение может произойти уже на следующем заседании совета директоров Банка России.

«Конечно высокая ставка делает менее доступным кредит. Но это временная, вынужденная мера. Именно для острой фазы кризиса. Благодаря этому мы не допускаем разгона инфляции. А это означает, что не будут зашкаливать и долгосрочные ставки – они будут снижаться по мере снижения ключевой ставки и инфляции», — сказала Набиуллина.

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