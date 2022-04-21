Кабул, , 11:14 — REGNUM Одиннадцать человек получили ранения в результате двух отдельных дорожно-транспортных происшествий в афганской провинции Фарьяб. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Шамсулла Мохаммади, начальник отдела дорожного движения провинции Фарьяб, сказал, что девять человек были доставлены в больницу в результате того, что в местности Джума-Базар уезда Алмар перевернулся автомобиль.

По словам Мохаммади, в ходе другого ДТП в районе Афган-Кут города Меймене, административного центра провинции, вечером 20 апреля, пострадали двое мужчин.

Сообщается, что причиной инцидентов является невнимательность водителей.