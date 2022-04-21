Самара, 21 апреля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Бывшего доцента университета в Самаре признали виновной в получении взятки и покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

ru.torange.biz Взятка

В суде было установлено, что бывший доцент кафедры юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева в конце 2018 года получила от студентки через посредника 15 тысяч рублей за ликвидацию задолженности по дисциплине «Теория и практика управления». Хотя она не являлась преподавателем по дисциплине «Муниципальное право», фигурантка уголовного дела получила 22 тысячи рублей за ликвидацию задолженности по данному предмету.

«Посредник в торговом центре «Вертикаль» забрал у взяткодателя пакет с зачетной книжкой и 37 тыс. руб., а затем проследовал к автомашине с находящимся внутри преподавателем и передал ей», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд назначил подсудимой наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Помимо этого, подсудимая на три года лишена права заниматься профессиональной педагогической деятельностью в федеральных государственных бюджетных образовательных учреждениях высшего образования.

Сообщается, что посредник был приговорен к наказанию в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года.