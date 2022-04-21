Москва, , 11:11 — REGNUM Видеозапись уничтожения военной техники, вооружения и боеприпасов киевских боевиков на замаскированном аэродроме российскими расчетами реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины обнародовало 21 апреля Минобороны РФ.

РСЗО «Смерч» Дарья Антонова © ИА REGNUM

На выложенных в интернет кадрах запечатлены погрузка ракет, получение расчетами данных о цели, выход на позиции и огонь РСЗО. Также в Минобороны указали, что после залпа российские военные с максимальной скоростью переместились на новые позиции, где вновь произвели пуски.

«По данным разведки, на территории замаскированного аэродрома подразделения ВСУ сосредоточили боеприпасы, военную технику и вооружение для снабжения группировки войск. Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами разведки, после чего подразделение реактивных систем залпового огня нанесли удар по складам», — отмечается в сообщении оборонного ведомства РФ.

Также подчеркивается, что все выявленные цели украинских нацистов уничтожаются гарантированно и «с ювелирной точностью».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Находку прибыли 308 вынужденных переселенцев из Мариуполя, в том числе 90 детей, также есть пожилые люди.