Донецк, 21 апреля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Населённые пункты Донецкой Народной Республики обстреляны из «Града» украинскими войсками. Об этом 21 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Система залпового огня «Град»

Обстрел вёлся с украинских позиций в городе Авдеевка. В 10:45 боевики выпустили десять ракет из установки РЗСО БМ-21 «Град» по населённому пункту Минеральное, в 10:50 – ещё десять ракет по Ясиноватой.