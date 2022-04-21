* Талибы — запрещённая в России организация

Кундуз, Афганистан, 21 апреля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали Саида Сардара Садата, бывшего бойца специального подразделения «09» сил национальной безопасности Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Rusvesna.su Арест

По данным источников, радикалы арестовали Саида Сардара в селе Хильгадай уезда Алиабад афганской провинции Кундуз и увезли в неизвестном направлении.

Собеседники утверждают, что причиной ареста стала его служба в рядах бывших сил специального назначения Афганистана.

Недавно талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали по неизвестным причинам Саида Хамидуллу Садата, офицера того же спецподразделения «09», и перевезли его в Кабул.