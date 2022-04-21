Луганск, , 11:10 — REGNUM Украинские боевики обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской Народной Республике, сообщает 21 апреля представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 10.00 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Орехово по населенному пункту Донецкий с применением артиллерийского орудия 152 миллиметра (восемь снарядов)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.