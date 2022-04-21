Минеральные Воды, Ставропольский край, , 11:09 — REGNUM В Ставропольском крае при проверках выявили ротавирус у заразившихся жителей села Марьины Колодцы. Об этом сообщил и. о. главы Минерадоводского городского округа Вячеслав Сергиенко. По его словам, отобранные пробы у 34 пострадавших показали наличие ротавируса.

Проба воды © ИА REGNUM

Его происхождение в настоящее время устанавливают специалисты Роспотребнадзора. В частности, были проверены поставщики продуктов питания в детские образовательные учреждения. Пока вся продукция соответствует по качеству нормам. Проверки продолжаются.

При этом власти района призывают граждан не употреблять воду из непроверенных источников, напомнив, что одной из причин такой же вспышки кишечной инфекции в этом же селе год назад стала вода из колодца.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Марьины Колодцы на Ставрополье 17 апреля была зафиксирована вспышка кишечной инфекции. За помощью к врачам обратились в течение трех дней 118 человек, в том числе 74 ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка прокуратуры.

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