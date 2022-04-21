Белгород, 21 апреля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Пожарные 21 апреля ликвидируют задымление в крупном магазине в Белгороде, сообщил в телеграм-канале мэр города Антон Иванов.

61.mchs.gov.ru Пожарные

Пожарные расчёты прибыли к гипермаркету «Линия» на улице Королёва, где произошло возгорание в пекарном цехе. Из здания эвакуировано около 100 человек.

Данных о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 апреля, пожар произошёл в одном из цехов химического завода в Ивановской области, пострадал один человек.