Москва, 21 апреля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заверила в устойчивости экономики России, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный поединок и импортозамещение — все новости»

«У России есть все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт нам не грозит», — сказала Набиуллина в ходе отчета в Госдуме.

На фоне санкций со стороны недружественных стран ряд экспертов не исключал дефолта.