Москва, , 11:09 — REGNUM 20 районов сосредоточения украинской военной техники и живой силы поражены в течение ночи оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России. Об этом 21 апреля заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

Поражены 20 районов около населённых пунктов Шнурки, Новониколаевка, Александровка.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по 1001-му военному объекту Украины. Среди них 58 пунктов управления, 162 огневые позиции украинской артиллерии, 771 опорный пункт и районы скопления живой силы и украинской военной техники.

Уничтоженные объекты находились в населенных пунктах Маяки, Дибровное, Мазановка, Долина Краснополье, Великая Камышеваха, Червоное, Вернополье, Пашковка, Дмитровка, Новая Дмитровка, Высокий, Черноглазовка, Слатино, Золочев, Партизанское, Александровка, а также Шевченково Николаевской области.

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