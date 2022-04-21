Кинешма, Ивановская область, , 11:09 — REGNUM Лабораторные исследования атмосферного воздуха на содержание вредных веществ проводят специалисты Роспотребнадзора в Кинешме Ивановской области, где утром 21 апреля загорелся цех местного химзавода. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Ивановской области.

Пожар Pixabay.com

«Центром гигиены и эпидемиологии в Ивановской области организовано проведение лабораторных исследований атмосферного воздуха на содержание вредных химических веществ на границе санитарно-защитной зоны предприятия и жилой застройки с учетом направления ветра», — говорится в сообщении.

Как уточняется, состояние и качество атмосферного воздуха находится на постоянном контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на территории химического завода в Кинешме произошёл около 08:55 21 апреля, в 10:45 объявлено о ликвидации открытого горения. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи кв. метров. Пострадал один человек.

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