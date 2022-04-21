Москва, 21 апреля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Московской области с начала 2022 года благодаря донорам заготовлено 16,9 тыс. литров крови, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

mostlimb Донор

Всего с начала года в Подмосковье донорами стали почти 24 тыс. человек. Большинство донаций выполняются на безвозмездной основе.

По словам первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой, в данное время медицинские учреждения региона полностью обеспечены донорской кровью и ее компонентами.

ИА REGNUM ранее сообщало, с начала 2021 года в Подмосковье удалось заготовить свыше 17,5 тонн донорской крови.

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